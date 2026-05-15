Познер, Эрнст и Ханга приехали на прощание с Владимиром Молчановым
В Москве продолжается церемония прощания с Владимиром Молчановым. Среди посетителей — близкие и коллеги телеведущего, в том числе гендиректор Первого канала Константин Эрнст, журналисты Владимир Познер и Елена Ханга. На видео Life.ru — то, как они прибывают на территорию московской церкви Космы и Дамиана в Шубине.
Владимир Познер, Константин Эрнст, Елена Ханга на прощании с Владимиром Молчановым. Видео © Life.ru
Напомним, Владимира Молчанова не стало 12 мая в Израиле. Журналисту и народному артисту РСФСР было 75 лет, кончина наступила в результате продолжительной болезни. Молчанов известен как ведущий легендарной программы «До и после полуночи». Он отличался интеллигентностью и глубоким аналитическим подходом в работе, а «фирменный» голос сделал телеведущего известным среди миллионов наших соотечественников. Церемония прощания с почившим проходит в церкви Космы и Дамиана в Москве.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.
Обложка © Life.ru