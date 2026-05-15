Познер, Эрнст и Ханга приехали на прощание с Владимиром Молчановым

В Москве продолжается церемония прощания с Владимиром Молчановым. Среди посетителей — близкие и коллеги телеведущего, в том числе гендиректор Первого канала Константин Эрнст, журналисты Владимир Познер и Елена Ханга. На видео Life.ru — то, как они прибывают на территорию московской церкви Космы и Дамиана в Шубине.