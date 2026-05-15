Для Ермака наскребли всего 44,5 млн гривен залога из 140 млн

За бывшего главу офиса Зеленского Андрея Ермака внесли только 44,5 млн гривен залога из 140 млн. Из них 30 млн дал его давний друг бывший футболист казанского «Рубина» и экс-тренер сборной Украины Сергей Ребров . 14,5 млн внесли ещё вчера другие его знакомые.

Напомним, экс-главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака отправили в СИЗО по подозрению в отмывании денег, однако он может внести залог в 140 млн гривен (около $3,1 млн). Сам экс-чиновник заявил, что у него нет таких денег, но есть друзья с деньгами. Однако пока сбор идёт медленно. Если всю сумму не удастся собрать до сегшодняшнего вечера, Ермак проведет в СИЗО выходные.