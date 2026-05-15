Владимира Молчанова проводили в последний путь в Москве

В Москве завершилась церемония прощания с советским и российским телеведущим, автором легендарной программы «До и после полуночи» Владимиром Молчановым, который скончался в Израиле после длительной болезни. Траурное мероприятие прошло в храме Святых Космы и Дамиана в Шубине.

Отпевание началось в полдень, после чего близкие и поклонники смогли проститься с ведущим. В храме были замечены видные творческие деятели, телеведущие и артисты. Например, в последний путь журналиста провожали гендиректор Первого канала Константин Эрнст, журналисты Владимир Познер, Елена Ханга Юрий Рост, режиссёр Иван Цыбин, журналист Александр Любимов, ведущая Яна Чурикова.

Известно, что тело Молчанова кремируют. Прах захоронят.