Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 мая, 13:30

Владимира Молчанова проводили в последний путь в Москве

В Москве завершилась церемония прощания с телеведущим Владимиром Молчановым

Владимир Молчанов. Обложка © ТАСС / Юрий Самолыго

Владимир Молчанов. Обложка © ТАСС / Юрий Самолыго

В Москве завершилась церемония прощания с советским и российским телеведущим, автором легендарной программы «До и после полуночи» Владимиром Молчановым, который скончался в Израиле после длительной болезни. Траурное мероприятие прошло в храме Святых Космы и Дамиана в Шубине.

Отпевание началось в полдень, после чего близкие и поклонники смогли проститься с ведущим. В храме были замечены видные творческие деятели, телеведущие и артисты. Например, в последний путь журналиста провожали гендиректор Первого канала Константин Эрнст, журналисты Владимир Познер, Елена Ханга Юрий Рост, режиссёр Иван Цыбин, журналист Александр Любимов, ведущая Яна Чурикова.

Известно, что тело Молчанова кремируют. Прах захоронят.

«Вся жизнь была яркой»: Гендиректор ОТР рассказал, каким ему запомнился Молчанов
«Вся жизнь была яркой»: Гендиректор ОТР рассказал, каким ему запомнился Молчанов

Напомним, Владимира Молчанова не стало 12 мая в Израиле. Журналисту и народному артисту РСФСР было 75 лет, он умер в результате продолжительной болезни. Молчанов известен зрителям как ведущий программы «До и после полуночи». Церемония прощания с Молчановым прошла в церкви Космы и Дамиана в Москве.

Все самое важное и актуальное в одном месте — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Утраты
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar