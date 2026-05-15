Друг Молчанова объяснил, почему телеведущий не поехал хоронить дочь

Владимир Молчанов не поехал на похороны своей единственной дочери Анны, потому что близкие опасались, что он не выдержит этого удара. Об этом рассказал изданию VOICE режиссёр Иван Цыбин, друг семьи телеведущего.

Молчанов умер ночь на 13 мая в возрасте 75 лет после долгой борьбы с онкологическим заболеванием. Всего за месяц до этого, в конце марта, от рака ушла из жизни его дочь Анна. По словам Цыбина, отец и дочь проходили лечение в одной больнице в Израиле. Телеведущий успел попрощаться с Анной ещё там, поэтому на траурную церемонию не поехал.

«Он не поехал на отпевание Ани и правильно сделал, что решил так. Иначе, боюсь, он бы остался там и его пришлось бы отпевать. После траурной церемонии я ему позвонил, он сказал: „Я попрощался с Анечкой еще в больнице“. Конечно, это был страшный удар», — сказал Цыбин.

Режиссёр сравнил последние годы семьи Молчанова с трагедией из блокадного дневника Тани Савичевой. Сначала телеведущий потерял супругу Консуэло Сегура, затем сестру — теннисистку и спортивного комментатора Анну Дмитриеву, после этого дочь, а вскоре умер сам.

«И теперь можно сказать: „Молчановы умерли все. Остался один Митя, его внук“, подобно тому, что было написано в дневнике Савичевой. Это ужасная трагедия», — добавил Цыбин.

Владимир Молчанов был известен по программам «Время», «До и после полуночи», «90 минут» и «120 минут». Он также снимал документальные фильмы, занимался журналистскими расследованиями, работал на телевидении и радио, а позже преподавал будущим журналистам.