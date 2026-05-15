15 мая, 14:04

Обвиняемый в покушении на убийство девочки в Подмосковье арестован

Обложка © Telegram / прокуратура Московской области

В подмосковном Наро-Фоминске суд вынес решение об аресте 21-летнего мужчины, который ножом изрезал лицо незнакомой ему семилетней девочке. Уголовное дело рассматривается по статье о покушении на убийство. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по Московской области.

«В Наро-Фоминске избрана мера пресечения в виде заключения под стражу мужчине, обвиняемому в покушении на убийство малолетней», — говорится в заявлении. Злоумышленник зарегистрирован и проживает в Московской области, официально не трудоустроен.

Напавшему на девочку в Подмосковье психу грозит до 15 лет тюрьмы, но он может не сесть

Напомним, 21-летний мужчина напал с ножом на семилетнюю девочку в деревне Плесенское Наро-Фоминского округа Подмосковья. Преступник оказался психически больным. По факту случившегося заведено дело о покушении на убийство. Пострадавшая госпитализирован. По словам отца, у его дочери частичный перелом челюстно-лицевой кости. Мужчина бил девочку ножом по лицу. С ребёнком обвиняемый знаком не был, как и с её семьёй.

