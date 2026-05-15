«Локомотив» вышел вперёд в финале КХЛ после первой игры с «Ак Барсом» в Казани

Ярославский «Локомотив» уверенно победил «Ак Барс» в третьем матче финала Кубка Гагарина. Встреча в Казани завершилась со счётом 4:1, железнодорожники вновь вышли вперёд в серии — 2-1.

Голы у победителей забили Максим Берёзкин, Рихард Паник, Никита Черепанов и Артур Каюмов. Единственную шайбу казанцев забросил защитник Митчелл Миллер, который продолжает проводить один из лучших плей-офф среди игроков обороны в истории КХЛ.

Американец набрал уже 21 очко в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина и повторил рекорд Криса Ли по результативности среди защитников за один плей-офф. Сейчас Миллер делит первое место в гонке бомбардиров с форвардом «Авангарда» Константином Окуловым.

Четвёртый матч серии пройдёт 17 мая в Казани.