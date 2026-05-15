«Локомотив» вышел вперёд в финале КХЛ после первой игры с «Ак Барсом» в Казани
Обложка © Telegram / Хоккейный клуб «Локомотив»
Ярославский «Локомотив» уверенно победил «Ак Барс» в третьем матче финала Кубка Гагарина. Встреча в Казани завершилась со счётом 4:1, железнодорожники вновь вышли вперёд в серии — 2-1.
Голы у победителей забили Максим Берёзкин, Рихард Паник, Никита Черепанов и Артур Каюмов. Единственную шайбу казанцев забросил защитник Митчелл Миллер, который продолжает проводить один из лучших плей-офф среди игроков обороны в истории КХЛ.
Американец набрал уже 21 очко в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина и повторил рекорд Криса Ли по результативности среди защитников за один плей-офф. Сейчас Миллер делит первое место в гонке бомбардиров с форвардом «Авангарда» Константином Окуловым.
Четвёртый матч серии пройдёт 17 мая в Казани.
Напомним, в первом матче серии «Локомотив» взял верх над «Ак Барсом» со счётом 3:1. А во второй игре «Ак Барс» добился крупной победы над соперником со счётом 5:1. Тогда главным героем матча стал вышеупомянутый Митчелл Миллер, оформивший хет-трик.
