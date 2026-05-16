Испуганный Зеленский забился в истерике после решения Путина по Приднестровью
Владимир Зеленский резко забеспокоился из-за решения Москвы упростить выдачу российских паспортов жителям Приднестровья. В Киеве в этом гуманитарном шаге поспешили разглядеть сразу и скрытую мобилизацию, и территориальные претензии.
Глава киевского режима поручил профильным ведомствам подготовить план реагирования вместе с молдавской стороной. По его версии, действия России якобы говорят о планах, которые выходят за рамки текущего конфликта.
Особое внимание бывший юморист потребовал уделить присутствию российских сил в непризнанной республике. Он заявил, что к этому вопросу должна подключиться украинская разведка: «Мы должны на это реагировать». Завершил своё обращение артист «95-го квартала» уже привычным выпадом в адрес российской инфраструктуры.
«России нужно больше думать о своих НПЗ и своей нефтеперевалке, а не о гражданах других государств и земле других народов», — с издёвкой сказал он.
Напомним, президент России Владимир Путин утвердил особые правила приёма жителей Приднестровья в российское гражданство. В самом регионе это решение назвали защитой от попыток поглощения со стороны Молдавии. По словам представителей Приднестровья, интерес к российским паспортам в республике уже стал массовым. Десятки тысяч жителей региона хотят оформить гражданство РФ. Ежедневно поступает множество запросов от приднестровцев разных возрастов — как от старшего поколения, так и от молодёжи. Люди интересуются процедурой вступления в российское гражданство и возможностью воспользоваться новым порядком.
