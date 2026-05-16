Владимир Зеленский резко забеспокоился из-за решения Москвы упростить выдачу российских паспортов жителям Приднестровья. В Киеве в этом гуманитарном шаге поспешили разглядеть сразу и скрытую мобилизацию, и территориальные претензии.

Глава киевского режима поручил профильным ведомствам подготовить план реагирования вместе с молдавской стороной. По его версии, действия России якобы говорят о планах, которые выходят за рамки текущего конфликта.

Особое внимание бывший юморист потребовал уделить присутствию российских сил в непризнанной республике. Он заявил, что к этому вопросу должна подключиться украинская разведка: «Мы должны на это реагировать». Завершил своё обращение артист «95-го квартала» уже привычным выпадом в адрес российской инфраструктуры.

«России нужно больше думать о своих НПЗ и своей нефтеперевалке, а не о гражданах других государств и земле других народов», — с издёвкой сказал он.