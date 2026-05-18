18 мая, 09:06

В кортеже Трампа нашли странные китайские внедорожники с «горбом» на крыше

Обложка © The War Zone

В Пекине во время визита президента США Дональда Трампа внимание журналистов привлекли необычные внедорожники в его кортеже. У китайских машин Hongqi заметили массивные надстройки на крыше, из-за чего автомобили быстро стали обсуждать в соцсетях.

Как пишет The War Zone, такие машины попали на кадры во время движения президентского кортежа по китайской столице. Внешне они заметно отличались от обычных автомобилей сопровождения: высокий верх, тяжёлый силуэт и необычная посадка сразу вызвали вопросы о назначении техники.

Официально не раскрывается, что именно находится внутри этих внедорожников. В Секретной службе США заявили изданию, что не управляли этими машинами. При этом там не подтвердили и не опровергли, могли ли автомобили принадлежать американскому посольству в Китае или китайским структурам.

По одной из версий, крупные конструкции на крыше могут скрывать оборудование связи, наблюдения или радиоэлектронной защиты. Также не исключается, что речь идёт о системах для противодействия беспилотникам и другим современным угрозам.

В том же кортеже заметили и модифицированные американские Lincoln Navigator и Chevrolet Suburban. У них тоже были изменения на крыше, антенны и оборудование, похожее на комплексы связи или наблюдения.

Появление таких машин показывает, насколько изменилась охрана первых лиц. Сегодня кортежи защищают не только от привычных угроз вроде стрелкового оружия или взрывчатки, но и от дронов, радиоперехвата, дистанционно управляемых устройств и электронного наблюдения.

Си Цзиньпин принял в Китае президента США Дональда Трампа на прошлой неделе. Глава КНР заявил, что этот визит войдёт в историю, а американский лидер пообещал вести взаимовыгодный бизнес с Пекином. Он счёл переговоры с китайским политиком превосходными.

Марина Фещенко
