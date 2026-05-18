Анонимные послания появились у дома девочки, которой порезали лицо в Подмосковье
В подмосковном Наро-Фоминске у дома девочки, которую недавно атаковал неадекватный незнакомец, появились анонимные открытки с пожеланиями выздоровления. Местные жители рассказали RG.ru, что преступление вызвало всеобщий резонанс.
Нападавшего в посёлке мало кто знал, говорят, он был психически неустойчив. Соседи девочки сразу решили оказать семье помощь. Мама пострадавшего ребёнка сообщила, что её дочери и её сестре (которая чудом не пострадала) нужна помощь психолога — специалист уже работает со школьницами. На следующий день после выписки из больницы семья нашла у забора послания с тёплыми словами.
«Это невероятная поддержка. До слёз!» — сказала мать девочек.
Напомним, что 21-летний мужчина напал с ножом на семилетнюю девочку в деревне Плесенское Наро-Фоминского округа Подмосковья. Преступник оказался психически больным. По факту случившегося заведено дело о покушении на убийство. По словам отца пострадавшей, у его дочери частичный перелом челюстно-лицевой кости.
