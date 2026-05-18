Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 мая, 11:24

Анонимные послания появились у дома девочки, которой порезали лицо в Подмосковье

Обложка © ChatGPT

Обложка © ChatGPT

В подмосковном Наро-Фоминске у дома девочки, которую недавно атаковал неадекватный незнакомец, появились анонимные открытки с пожеланиями выздоровления. Местные жители рассказали RG.ru, что преступление вызвало всеобщий резонанс.

Нападавшего в посёлке мало кто знал, говорят, он был психически неустойчив. Соседи девочки сразу решили оказать семье помощь. Мама пострадавшего ребёнка сообщила, что её дочери и её сестре (которая чудом не пострадала) нужна помощь психолога — специалист уже работает со школьницами. На следующий день после выписки из больницы семья нашла у забора послания с тёплыми словами.

«Это невероятная поддержка. До слёз!» — сказала мать девочек.

Обвиняемый в покушении на убийство девочки в Подмосковье арестован
Обвиняемый в покушении на убийство девочки в Подмосковье арестован

Напомним, что 21-летний мужчина напал с ножом на семилетнюю девочку в деревне Плесенское Наро-Фоминского округа Подмосковья. Преступник оказался психически больным. По факту случившегося заведено дело о покушении на убийство. По словам отца пострадавшей, у его дочери частичный перелом челюстно-лицевой кости.

Важнейшие новости о ЧП и криминальные истории — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Дети
  • Криминал
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar