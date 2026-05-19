19 мая, 14:26

Дошутились: Стендаперов Кривца и Мирзализаде могут выслать из Польши за стёб над Навроцким

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ pavel_kryvets

Белорусский стендапер Павел Кривец и комик Идрак Мирзализаде заявили, что после шутки о польском президенте Кароле Навроцком им пригрозили высылкой из Польши как минимум на 10 лет. О сложившейся ситуации юмористы рассказали в YouTube-шоу «Низкие умы».

«Паша мне пишет: «Мне написал юрист, что нас могут депортировать [из-за шутки про Навроцкого] на 10 лет за угрозу национальной безопасности», — поделился Мирзализаде.

Комики в одном из своих выступлений жёстко прошлись по Навроцкому за желание переписать конституцию страны, после чего им начали поступать угрозы.

ФНС выставила счёт депортированному комику Мирзализаде за закрытие бизнеса в РФ

Напомним, летом 2021 года комик Мирзализаде был задержан по прибытии на Белорусский вокзал Москвы после возбуждения административного дела за унижение человеческого достоинства в ходе одного из выступлений. МВД признало пребывание комика в РФ «пожизненно нежелательным», но позже сократило срок до 14 лет.

Татьяна Миссуми
