Дошутились: Стендаперов Кривца и Мирзализаде могут выслать из Польши за стёб над Навроцким

Белорусский стендапер Павел Кривец и комик Идрак Мирзализаде заявили, что после шутки о польском президенте Кароле Навроцком им пригрозили высылкой из Польши как минимум на 10 лет. О сложившейся ситуации юмористы рассказали в YouTube-шоу «Низкие умы».

«Паша мне пишет: «Мне написал юрист, что нас могут депортировать [из-за шутки про Навроцкого] на 10 лет за угрозу национальной безопасности», — поделился Мирзализаде.

Комики в одном из своих выступлений жёстко прошлись по Навроцкому за желание переписать конституцию страны, после чего им начали поступать угрозы.