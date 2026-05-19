Дошутились: Стендаперов Кривца и Мирзализаде могут выслать из Польши за стёб над Навроцким
Белорусский стендапер Павел Кривец и комик Идрак Мирзализаде заявили, что после шутки о польском президенте Кароле Навроцком им пригрозили высылкой из Польши как минимум на 10 лет. О сложившейся ситуации юмористы рассказали в YouTube-шоу «Низкие умы».
«Паша мне пишет: «Мне написал юрист, что нас могут депортировать [из-за шутки про Навроцкого] на 10 лет за угрозу национальной безопасности», — поделился Мирзализаде.
Комики в одном из своих выступлений жёстко прошлись по Навроцкому за желание переписать конституцию страны, после чего им начали поступать угрозы.
Напомним, летом 2021 года комик Мирзализаде был задержан по прибытии на Белорусский вокзал Москвы после возбуждения административного дела за унижение человеческого достоинства в ходе одного из выступлений. МВД признало пребывание комика в РФ «пожизненно нежелательным», но позже сократило срок до 14 лет.
