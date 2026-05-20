20 мая, 08:09

Путин не планирует давать пресс-конференцию по итогам визита в Пекин

Президент России Владимир Путин не будет давать пресс-конференцию по результатам переговоров в Пекине. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, не планируется», — коротко ответил представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, переговоры Путина с китайским председателем Си Цзиньпином 20 мая продлились в Пекине более трёх часов. По итогам встречи был подписан чемодан документов. Путин отметил, что товарооборот между странами постоянно увеличивается и расширяется. Так, в прошлом году он достиг 240 миллиардов долларов. Кроме того, Россия готова и дальше продолжать бесперебойные поставки нефти и газа в КНР.

Татьяна Миссуми
