Песков: Путин и Си Цзиньпин обсуждали Иран во время чаепития в Пекине
Си Цзиньпин и Владимир Путин в Пекине. Обложка © Life.ru
В ходе неформального чаепития в Пекине президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили в том числе иранскую проблематику. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, тема конфликта на Ближнем Востоке действительно поднималась в рамках закрытой беседы.
«Иран тоже обсуждали за чаепитием», — указал пресс-секретарь. Отдельно Песков сообщил, что президент России поделился идеей вывоза обогащённого иранского урана на территорию РФ.
Напомним, чаепитие Владимира Путина и Си Цзиньпина стало центральным событием поездки российского лидера в Китай. Во время этой беседы в неформальной обстановке политики обсуждали самые острые темы, вроде Украины, Ирана и США. Их разговор продлился полтора часа. Сколько литров чая было выпито за это время, остаётся загадкой. По итогам поездки лидеры двух стран подписали совместную декларацию о новом миропорядке без гегемонии.
