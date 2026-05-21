21 мая, 15:04

Песков: Путин и Си Цзиньпин обсуждали Иран во время чаепития в Пекине

Си Цзиньпин и Владимир Путин в Пекине.

В ходе неформального чаепития в Пекине президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили в том числе иранскую проблематику. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, тема конфликта на Ближнем Востоке действительно поднималась в рамках закрытой беседы.

«Иран тоже обсуждали за чаепитием», — указал пресс-секретарь. Отдельно Песков сообщил, что президент России поделился идеей вывоза обогащённого иранского урана на территорию РФ.

Напомним, чаепитие Владимира Путина и Си Цзиньпина стало центральным событием поездки российского лидера в Китай. Во время этой беседы в неформальной обстановке политики обсуждали самые острые темы, вроде Украины, Ирана и США. Их разговор продлился полтора часа. Сколько литров чая было выпито за это время, остаётся загадкой. По итогам поездки лидеры двух стран подписали совместную декларацию о новом миропорядке без гегемонии.

Владимир Озеров
