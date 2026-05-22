Песков назвал приоритетом разбор завалов колледжа в ЛНР и помощь пострадавшим
Обложка © МАХ / Леонид Пасечник
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сейчас первоочередной задачей остаётся разбор завалов колледжа в Старобельске Луганской Народной Республики и помощь пострадавшим. Он подчеркнул, что усилия должны быть сосредоточены на спасательных работах.
«Сейчас самое главное — принять меры по разбору завалов и оказать помощь тем, кто ещё под ними находится», — сказал Песков.
Напомним, 22 мая украинские военные нанесли удар по зданию, где проживали учащиеся местного колледжа. В результате обстрела погибли как минимум четыре человека, более 35 пострадали. Под завалами до сих пор могут находиться люди. Минздрав сообщил, что 8 человек госпитализированы. СК возбудил дело о теракте.
