22 мая, 09:36

В ЛНР продолжается пожар в колледже, спасработы приостановлены

Обложка © «Макс» / Леонид Пасечник

В Старобельске Луганской Народной Республики продолжается пожар в колледже, который ранее оказался под атакой. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в ЛНР Анна Сорока.

«Смотрю непосредственно на горящее здание. К сожалению, ещё продолжается пожар. Работы приостановлены, потому что объявлена авиационная опасность», — сказала она.

Напомним, 22 мая украинские военные нанесли удар по зданию, где проживали учащиеся местного колледжа. В результате обстрела погибли как минимум четыре человека, более 35 пострадали. Под завалами до сих пор могут находиться люди. Минздрав сообщил, что 8 человек госпитализированы. СК возбудил дело о теракте.

Полина Никифорова
