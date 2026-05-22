В ЛНР продолжается пожар в колледже, спасработы приостановлены
Обложка © «Макс» / Леонид Пасечник
В Старобельске Луганской Народной Республики продолжается пожар в колледже, который ранее оказался под атакой. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в ЛНР Анна Сорока.
«Смотрю непосредственно на горящее здание. К сожалению, ещё продолжается пожар. Работы приостановлены, потому что объявлена авиационная опасность», — сказала она.
Напомним, 22 мая украинские военные нанесли удар по зданию, где проживали учащиеся местного колледжа. В результате обстрела погибли как минимум четыре человека, более 35 пострадали. Под завалами до сих пор могут находиться люди. Минздрав сообщил, что 8 человек госпитализированы. СК возбудил дело о теракте.
