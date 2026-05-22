«Польский след»: Политолог объяснил, кто стоит за угрозами Киева в адрес Лукашенко
Политолог Перенджиев: НАТО через Зеленского запугивает Лукашенко
Доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев заявил NEWS.ru, что НАТО пытается с помощью Владимира Зеленского запугать президента Белоруссии Александра Лукашенко. Киев намерен спровоцировать Минск на резкие ответные высказывания.
Эксперт назвал заявления Зеленского («есть возможность превентивно работать в отношении руководства Белоруссии») угрозой насильственной смерти. После такого с Киевом невозможно вести нормальный диалог.
В риторике бывшего комика прослеживается «польский след». Варшава давно угрожает Минску и выступает главным субъектом эскалации. Любые конфликты с Белоруссией Польша проворачивает под контролем руководства НАТО. Всё это коррелируется с прошедшими российско-белорусскими ядерными учениями.
Напомним, Владимир Зеленский ранее заявлял о готовности Украины к превентивным действиям против Белоруссии при возникновении угроз с её территории. Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник считает, что главарь киевского режима дал спецслужбам указание дестабилизировать обстановку в соседней республике. Лукашенко не остался в стороне и ответил главарю киевского режима.
