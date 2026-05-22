Доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев заявил NEWS.ru, что НАТО пытается с помощью Владимира Зеленского запугать президента Белоруссии Александра Лукашенко. Киев намерен спровоцировать Минск на резкие ответные высказывания.

Эксперт назвал заявления Зеленского («есть возможность превентивно работать в отношении руководства Белоруссии») угрозой насильственной смерти. После такого с Киевом невозможно вести нормальный диалог.

В риторике бывшего комика прослеживается «польский след». Варшава давно угрожает Минску и выступает главным субъектом эскалации. Любые конфликты с Белоруссией Польша проворачивает под контролем руководства НАТО. Всё это коррелируется с прошедшими российско-белорусскими ядерными учениями.