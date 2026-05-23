С серийного отравителя из Балашихи взыскивают почти 1,5 млн рублей долгов

Судебные приставы начали принудительное взыскание почти 1,5 миллиона рублей кредитной задолженности с серийного отравителя из Балашихи Артёма Миссюры, обвиняемого в убийствах и покушениях на близких. Это следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА «Новости».

Исполнительные производства в отношении фигуранта были открыты в период с января 2025 года по март 2026 года. Речь идёт о шести делах о взыскании долгов по кредитам на общую сумму около 1,491 миллиона рублей. Основанием для них стали исполнительные надписи нотариуса, судебные приказы и решения мирового судьи Реутовского судебного района.

Часть задолженности — свыше 975 тысяч рублей — так и не удалось взыскать. Причиной стало отсутствие информации о местонахождении должника и его имущества.