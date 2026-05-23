С серийного отравителя из Балашихи взыскивают почти 1,5 млн рублей долгов
Обложка © Telegram / ГСУ СК России по Московской области
Судебные приставы начали принудительное взыскание почти 1,5 миллиона рублей кредитной задолженности с серийного отравителя из Балашихи Артёма Миссюры, обвиняемого в убийствах и покушениях на близких. Это следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА «Новости».
Исполнительные производства в отношении фигуранта были открыты в период с января 2025 года по март 2026 года. Речь идёт о шести делах о взыскании долгов по кредитам на общую сумму около 1,491 миллиона рублей. Основанием для них стали исполнительные надписи нотариуса, судебные приказы и решения мирового судьи Реутовского судебного района.
Часть задолженности — свыше 975 тысяч рублей — так и не удалось взыскать. Причиной стало отсутствие информации о местонахождении должника и его имущества.
Напомним, что в Балашихе в 2024 году был задержан 25-летний местный житель, которого заподозрили в покушении на убийство матери и отчима. С января по июнь он подсыпал в продукты в квартире родителей сильнодействующие химические вещества, рассчитывая добиться смертельного отравления. Позднее в сентябре 2024 года фигурант признал причастность к гибели двух человек — своей бабушки и друга — а также к покушениям на жизнь ещё семи человек из числа родственников и близкого окружения. В ходе судебных слушаний в 2025 году появились данные о новых эпизодах: мужчину обвиняли в попытках отравления дяди и бабушки с использованием жидкости, которую он выдавал за святую воду, а также продуктов с неизвестными добавками. Отдельно сообщалось о версии следствия, согласно которой он мог «проверять» действие ядов на своей девушке перед предполагаемым покушением на друга.
