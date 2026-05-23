«Удар в спину»: Польша назвала предательством уход американских военных

Американское решение о сокращении воинского контингента в Польше восприняли в Варшаве как предательство. Об этом пишет газета Politico, ознакомившаяся с дипломатической телеграммой посольства США.

В депеше описывается реакция официальных лиц на отмену переброски второй бронетанковой бригады. Среди эмоциональных откликов преобладает ощущение именно предательства, особенно с учётом неоднократных публичных заверений президента США Дональда Трампа о том, что Варшава является самым надёжным союзником Вашингтона в Европе.

Польские чиновники испытали разочарование, замешательство и неподдельную тревогу. По их мнению, Вашингтон нарушил взятые на себя обязательства. Когда же американский лидер позже объявил об отправке дополнительных сил, к эмоциональной палитре добавился политический и психологический шок.

Ситуацию усугубила непоследовательность сигналов из-за океана. Военнослужащие на ротационной основе изначально не позиционировались как постоянный контингент, однако чётких заявлений на этот счет не звучало. В итоге в Варшаве начали воспринимать их как полупостоянную силу, и Белый дом этого не опровергал.

В посольстве опасаются, что последние события спровоцируют рост антиамериканских настроений в регионе. Это может подтолкнуть союзников к отказу от закупок вооружения производства США. В телеграмме предлагается сократить крупные ротационные силы, но обеспечить более стабильное военное присутствие в меньшем масштабе.

Ранее сообщалось, что переброс солдат США в Польшу нужен для противовеса Германии, поскольку Вашингтон разочаровался в позициях Берлина, Парижа и Рима в рамках НАТО. Американцы хотят сделать так называемый «английский перешаттл», то есть перестановку, забрав часть войск из Германии, при этом поляки сами просят об американском «зонтике».