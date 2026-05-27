Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 мая, 09:45

Кремль отказался упрашивать Армению остаться в ЕАЭС

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Никто не может уговаривать Армению оставаться в Евразийском экономическом союзе, однако определённые разъяснения с российской стороны всё же потребуются. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможном выходе республики из объединения.

«Упрашивать, конечно, никто не может Армению, тем более, что они уже законодательно ориентировались на это. Но, конечно, нужны будут какие-то разъяснения», — сказал Песков.

Армению снимают с халявы: Пашинян ответит перед народом за дорогой газ, цветы и коньяк
Армению снимают с халявы: Пашинян ответит перед народом за дорогой газ, цветы и коньяк

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян неоднократно заявлял о стремлении страны вступить в Евросоюз, хотя в России предупреждали, что одновременно находиться в ЕАЭС и ЕС невозможно. В Кремле ему напомнили, кому не видать льготных цен на российские газ и нефть. Президент РФ Владимир Путин обсудит с лидерами ЕАЭС во время визита в Астану риски, связанные с попытками Армении пробиться в ЕС. Песков заявил журналистам, что повестка встреч в рамках саммита Евразийского экономического союза непростая из-за ситуации с Арменией.

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Армения
  • Дмитрий Песков
  • ЕАЭС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar