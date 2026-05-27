Кремль отказался упрашивать Армению остаться в ЕАЭС
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Никто не может уговаривать Армению оставаться в Евразийском экономическом союзе, однако определённые разъяснения с российской стороны всё же потребуются. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможном выходе республики из объединения.
«Упрашивать, конечно, никто не может Армению, тем более, что они уже законодательно ориентировались на это. Но, конечно, нужны будут какие-то разъяснения», — сказал Песков.
Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян неоднократно заявлял о стремлении страны вступить в Евросоюз, хотя в России предупреждали, что одновременно находиться в ЕАЭС и ЕС невозможно. В Кремле ему напомнили, кому не видать льготных цен на российские газ и нефть. Президент РФ Владимир Путин обсудит с лидерами ЕАЭС во время визита в Астану риски, связанные с попытками Армении пробиться в ЕС. Песков заявил журналистам, что повестка встреч в рамках саммита Евразийского экономического союза непростая из-за ситуации с Арменией.
Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.