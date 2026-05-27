Кремль отказался упрашивать Армению остаться в ЕАЭС

Никто не может уговаривать Армению оставаться в Евразийском экономическом союзе, однако определённые разъяснения с российской стороны всё же потребуются. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможном выходе республики из объединения.

«Упрашивать, конечно, никто не может Армению, тем более, что они уже законодательно ориентировались на это. Но, конечно, нужны будут какие-то разъяснения», — сказал Песков.