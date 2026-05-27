Суд арестовал парня из Липецкой области, признавшегося в убийстве отца
Лебедянский районный суд заключил под стражу 18-летнего жителя Липецкой области, подозреваемого в убийстве отца. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
Парню предъявлено обвинение по пункту «ж» части 2 статьи 105 УК РФ — совершение особо тяжкого преступления группой лиц по предварительному сговору. Дело расследует Чаплыгинский межрайонный следственный отдел.
Напомним, трагичная история развернулась несколько дней назад, когда отец и сын пропали без вести в Липецкой области. Спустя трое суток поисков тело 42-летнего мужчины нашли в лесу со следами насильственной смерти, а его 18-летний родственник скрылся, однако полиции удалось быстро задержать парня. Позже выяснилось, что молодой человек на протяжении двух месяцев планировал убить отца и в итоге задействовал в своём плане приятеля. Он хотел обставить всё так, словно тоже стал жертвой преступления. В ходе допроса задержанный признался в содеянном.
