27 мая, 11:53

Суд арестовал парня из Липецкой области, признавшегося в убийстве отца

Обложка © «МАКС» / Следком_Липецк

Лебедянский районный суд заключил под стражу 18-летнего жителя Липецкой области, подозреваемого в убийстве отца. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Парню предъявлено обвинение по пункту «ж» части 2 статьи 105 УК РФ — совершение особо тяжкого преступления группой лиц по предварительному сговору. Дело расследует Чаплыгинский межрайонный следственный отдел.

Напомним, трагичная история развернулась несколько дней назад, когда отец и сын пропали без вести в Липецкой области. Спустя трое суток поисков тело 42-летнего мужчины нашли в лесу со следами насильственной смерти, а его 18-летний родственник скрылся, однако полиции удалось быстро задержать парня. Позже выяснилось, что молодой человек на протяжении двух месяцев планировал убить отца и в итоге задействовал в своём плане приятеля. Он хотел обставить всё так, словно тоже стал жертвой преступления. В ходе допроса задержанный признался в содеянном.

