МИД Финляндии вызвал российского посла на фоне рекомендации покинуть Киев

Российского посла Павла Кузнецова пригласили в МИД Финляндии. Поводом для этого стала распространённая Москвой рекомендация об эвакуации дипломатов и иностранных граждан из украинской столицы. О самом факте вызова финское внешнеполитическое ведомство сообщило на своей странице в социальной сети X.

В Хельсинки заявили, что решительно осуждают «незаконные угрозы и жестокие нападения России» на Украину. Одновременно с этим сотрудники финского МИДа не сумели дать ответ на запрос российского дипломата: квалифицируют ли в Хельсинки как нарушение международного гуманитарного права обстрелы со стороны украинских сил, которые приходятся по гражданской инфраструктуре на территории России.

Сообщается, что финская сторона также потребовала от российского посла объяснений в связи с предполагаемым нарушением воздушного пространства.