28 мая, 15:53

МИД Финляндии вызвал российского посла на фоне рекомендации покинуть Киев

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Novikov Aleksey

Российского посла Павла Кузнецова пригласили в МИД Финляндии. Поводом для этого стала распространённая Москвой рекомендация об эвакуации дипломатов и иностранных граждан из украинской столицы. О самом факте вызова финское внешнеполитическое ведомство сообщило на своей странице в социальной сети X.

В Хельсинки заявили, что решительно осуждают «незаконные угрозы и жестокие нападения России» на Украину. Одновременно с этим сотрудники финского МИДа не сумели дать ответ на запрос российского дипломата: квалифицируют ли в Хельсинки как нарушение международного гуманитарного права обстрелы со стороны украинских сил, которые приходятся по гражданской инфраструктуре на территории России.

Сообщается, что финская сторона также потребовала от российского посла объяснений в связи с предполагаемым нарушением воздушного пространства.

Возмездие близко: Шойгу заявил, что удар по Киеву может быть нанесён в любой момент

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия довела до сведения иностранных сотрудников в Киеве необходимость покинуть город, а дальнейшие решения остаются за ними. Так он прокомментировал заявление главы дипломатии ЕС Каи Каллас о якобы оставлении американским посольством украинской столицы. Представитель Кремля подчеркнул, что эти сведения уже опроверг представитель украинского МИД Георгий Тихий, назвав их ложными. Тихий подчеркнул, что распространяемая информация не имеет ничего общего с реальным положением дел. Посольство США также уличило Каллас во лжи, опровергнув упомянутую информацию.

Вероника Бакумченко
