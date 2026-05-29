«Расчёт на 5-ю статью НАТО»: Зачем Киев мог инсценировать падение дрона в Румынии
Падение на крышу дома в румынском Галаце дрона могло быть хорошо спланированной акцией украинских спецслужб. Противник мог инсценировать этот инцидент, чтобы НАТО получило больше поводов для вступления в войну на стороне Киева. Такое мнение в беседе с сайтом MK.ru высказал военный эксперт Юрий Кнутов.
Он напомнил об аналогичных случаях в Польше, когда после первого инцидента Варшава хотела задействовать 5-ю статью устава НАТО, но потом разобрались, что прямое отношение к нему имела Украина. По версии эксперта, Украина могла найти несколько сохранившихся дронов, упавших из-за РЭБ или дефекта сборки, собрать из них один и запрограммировать на полёт в Румынию.
Румыния для провокации выбрана не случайно: это страна НАТО, и Киев рассчитывает, что альянс вмешается в конфликт на его стороне.
Напомним, ранее Румыния приняла решение закрыть генконсульство России в Констанце. Причиной послужил инцидент с беспилотником 29 мая в городе Галац на востоке Румынии, где дрон врезался в жилой дом, ранив двух человек. Глава государства также созвал Высший совет национальной обороны, МИД вызвал российского посла и анонсировал санкции в отношении российских дипломатов.
