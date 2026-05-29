Захарова: Обвинения Европы в адрес России из-за беспилотников бездоказательны
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила RT, что обвинения Румынии в адрес РФ по поводу падения беспилотников в Европе бездоказательны.
«Все обвинения, которые мы слышим, в частности, про беспилотники где-то в странах Евросоюза, — все они бездоказательные. Ни одного факта, материала, свидетельства не предъявлено. Причём не то что не предъявлено российской стороне — не предъявлено даже собственным гражданам», — сказала она.
По словам дипломата, шумиха вокруг инцидента в Румынии нужна Западу для обоснования закрытия генконсульства России в Констанце.
Напомним, ранее Румыния приняла решение закрыть генконсульство России в Констанце. Это заявление сделал президент страны Никушор Дан. Причиной послужил инцидент с беспилотником 29 мая в городе Галац на востоке Румынии, где дрон врезался в жилой дом, ранив двух человек. Глава государства также созвал Высший совет национальной обороны, МИД вызвал российского посла и анонсировал санкции в отношении российских дипломатов.
