Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 мая, 14:19

Захарова: Обвинения Европы в адрес России из-за беспилотников бездоказательны

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила RT, что обвинения Румынии в адрес РФ по поводу падения беспилотников в Европе бездоказательны.

«Все обвинения, которые мы слышим, в частности, про беспилотники где-то в странах Евросоюза, — все они бездоказательные. Ни одного факта, материала, свидетельства не предъявлено. Причём не то что не предъявлено российской стороне — не предъявлено даже собственным гражданам», — сказала она.

По словам дипломата, шумиха вокруг инцидента в Румынии нужна Западу для обоснования закрытия генконсульства России в Констанце.

Захарова: Москва оперативно ответит на закрытие генконсульства в Румынии
Захарова: Москва оперативно ответит на закрытие генконсульства в Румынии

Напомним, ранее Румыния приняла решение закрыть генконсульство России в Констанце. Это заявление сделал президент страны Никушор Дан. Причиной послужил инцидент с беспилотником 29 мая в городе Галац на востоке Румынии, где дрон врезался в жилой дом, ранив двух человек. Глава государства также созвал Высший совет национальной обороны, МИД вызвал российского посла и анонсировал санкции в отношении российских дипломатов.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Мария Захарова
  • МИД РФ
  • румыния
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar