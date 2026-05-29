Путин — о реакции Запада на полёты дронов: Всегда первыми винят Россию

Президент России Владимир Путин заявил, что украинские беспилотники и раньше залетали на территорию других стран. Так он ответил на вопрос об инциденте с дроном в Румынии.

По словам российского лидера, подобные случаи уже происходили в Финляндии, Польше и государствах Прибалтики. Путин отметил, что первая реакция на такие эпизоды обычно была одинаковой.

«Ведь мы знаем, что и в Финляндию залетали украинские дроны, и в Польшу, и куда-то в страны Прибалтики залетали украинские дроны. Первая реакция была точно такая же, как сейчас вот в Румынии. Вот караул, русские идут, русские бьют!» — сказал Путин.