Путин — о реакции Запада на полёты дронов: Всегда первыми винят Россию
Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин заявил, что украинские беспилотники и раньше залетали на территорию других стран. Так он ответил на вопрос об инциденте с дроном в Румынии.
По словам российского лидера, подобные случаи уже происходили в Финляндии, Польше и государствах Прибалтики. Путин отметил, что первая реакция на такие эпизоды обычно была одинаковой.
«Ведь мы знаем, что и в Финляндию залетали украинские дроны, и в Польшу, и куда-то в страны Прибалтики залетали украинские дроны. Первая реакция была точно такая же, как сейчас вот в Румынии. Вот караул, русские идут, русские бьют!» — сказал Путин.
Ранее Румыния приняла решение закрыть генконсульство России в Констанце. Причиной послужил инцидент с беспилотником 29 мая в городе Галац на востоке Румынии, где дрон врезался в жилой дом, ранив двух человек. Глава государства также созвал Высший совет национальной обороны, МИД вызвал российского посла и анонсировал санкции в отношении российских дипломатов.
