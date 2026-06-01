Кремль не получал от Румынии реакции на заявление Путина об упавшем дроне
Обложка © Life.ru
Кремль не получал реакции Румынии на заявление президента РФ Владимира Путина о готовности Москвы изучить обломки упавшего в Галаце беспилотника. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Напомним, 29 мая дрон врезался в жилой дом в городе Галац на востоке Румынии, ранения получили два человека. После этого власти страны заявили, что БПЛА был российский, и приняли решение закрыть генконсульство России в Констанце, а генконсула объявить персоной нон грата. Президент России Владимир Путин отреагировал на инцидент, заявив, что Москве готова расследовать падение дрона в Румынии, если получит его обломки.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.