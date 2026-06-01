Отец Кунгурова стал потерпевшим по делу о доведении певца до самоубийства
Евгений Кунгуров. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев
Виктора Кунгурова, отца оперного певца Евгения Кунгурова, признали потерпевшим по уголовному делу о доведении его сына до самоубийства. Об этом ТАСС сообщил адвокат Евгений Черноусов.
По словам защитника, его клиент настаивает на версии убийства сына. В пользу этого, считает он, говорит пропажа двух мобильных телефонов погибшего с переписками, а также одежды, на которой могли остаться следы крови.
Напомним, тело 40-летнего артиста обнаружили 8 апреля 2024 года в центре столицы. Признаков насильственной смерти на нём не нашли, поэтому следствие заключило, что он свёл счёты с жизнью. Изначально в правоохранительных органах сообщали, что певец находился в депрессии и именно это стало причиной его фатального поступка. Однако недавно СК и прокуратура приступили к повторной проверке обстоятельств смерти артиста.
Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.