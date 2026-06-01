Отец Кунгурова стал потерпевшим по делу о доведении певца до самоубийства

Виктора Кунгурова, отца оперного певца Евгения Кунгурова, признали потерпевшим по уголовному делу о доведении его сына до самоубийства. Об этом ТАСС сообщил адвокат Евгений Черноусов.

По словам защитника, его клиент настаивает на версии убийства сына. В пользу этого, считает он, говорит пропажа двух мобильных телефонов погибшего с переписками, а также одежды, на которой могли остаться следы крови.