1 июня, 16:03

Отец Кунгурова стал потерпевшим по делу о доведении певца до самоубийства

Евгений Кунгуров. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Виктора Кунгурова, отца оперного певца Евгения Кунгурова, признали потерпевшим по уголовному делу о доведении его сына до самоубийства. Об этом ТАСС сообщил адвокат Евгений Черноусов.

По словам защитника, его клиент настаивает на версии убийства сына. В пользу этого, считает он, говорит пропажа двух мобильных телефонов погибшего с переписками, а также одежды, на которой могли остаться следы крови.

Напомним, тело 40-летнего артиста обнаружили 8 апреля 2024 года в центре столицы. Признаков насильственной смерти на нём не нашли, поэтому следствие заключило, что он свёл счёты с жизнью. Изначально в правоохранительных органах сообщали, что певец находился в депрессии и именно это стало причиной его фатального поступка. Однако недавно СК и прокуратура приступили к повторной проверке обстоятельств смерти артиста.

Юрий Лысенко
