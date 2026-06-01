Задержанный танкер Tagor встанет на якорь в заливе Дуарнене на западе Франции

Задержанный военно-морскими силами Франции в Атлантике танкер Tagor, подозреваемый в использовании «ложного флага», прибудет во вторник утром в залив Дуарнене на западе республики. Об этом сообщила Морская префектура Атлантики.

«Танкер Tagor <...> прибудет утром во вторник, 2 июня, в залив Дуарнене в департаменте Финистер», — отмечается в коммюнике.

В ведомстве уточнили, что судно останется в распоряжении прокурора в рамках расследования по фактам отсутствия флага и отказа выполнить требования ВМС Франции.

Вокруг танкера ограничат судоходство, а само судно поместят в зону, запрещённую для полётов. Соблюдение режима будет контролироваться подразделениями жандармерии и французскими ВМС.