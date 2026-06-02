В Госдуме раскрыли, кому и на сколько повысят пенсии летом

С июня по август 2026 года разные категории пенсионеров ждут изменения в выплатах, рассказал член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. По его словам, в июне прибавку получат те, чьё право на неё возникло в мае: если гражданину исполнилось 80 лет или ему установили первую группу инвалидности, фиксированная выплата удваивается до 19 169,38 рубля плюс надбавка на уход в размере 1 413,86 рубля.

Из-за празднования Дня России график перечисления пенсий сдвигается, отметил парламентарий: 12 июня выпадает на пятницу, выходные продлятся до 14-го, поэтому выплаты за эти дни перечислят не позднее 11-го числа. Сумма останется прежней, изменится только день получения. В июле повышенную выплату получат только те, у кого 80-летие или первая группа инвалидности наступили в июне.

Ежегодный беззаявительный перерасчёт для работающих пенсионеров состоится 1 августа. Основанием служат страховые взносы работодателя за 2025 год, а максимальная прибавка ограничена тремя пенсионными баллами, что даёт примерно 470 рублей в месяц. Тем же, кто трудился неофициально, перерасчёт ничего не добавит, отметил депутат ГД РФ.

«С 2026 года мораторий на индексацию работающим отменён, и январское повышение они получили наравне со всеми, однако к августовскому перерасчёту январские коэффициенты не применяются», — заключил собеседник RT.

Кстати, в июне некоторые категории россиян могут получать сразу две пенсионные выплаты при соблюдении установленных условий. Схема касается бывших военнослужащих и сотрудников силовых структур, которые после увольнения продолжили работать на гражданских должностях.