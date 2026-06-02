Повторят участь Украины: Володин раскрыл, к чему на самом деле толкает Армению Пашинян
Володин: Пашинян отрабатывает обязательство перед ЕС, свой народ его не заботит
Армянский лидер Никол Пашинян, вероятно, взял персональное обязательство перед структурами Евросоюза и теперь целенаправленно его отрабатывает. Об этом в канале в мессенджере «Макс» написал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Спикер нижней палаты парламента подчеркнул, что судьба народа и государственности республики политика не заботят. Пашинян утаивает от граждан, во что на самом деле обойдётся выход страны из Евразийского экономического союза.
Володин провёл параллели с ситуацией на Украине. Там при принятии решения об интеграции с ЕС жителям говорили одно, в том числе обещали перспективы развития. На деле вышло иначе.
Украинскую сельхозпродукцию на европейские рынки, по сути, так и не пустили. Та же участь, подчеркнул Володин, ожидает и Армению.
Президент РФ Владимир Путин ранее указывал, что разрыв с ЕАЭС лишит Армению всех торговых преференций и спровоцирует резкий рост цен на энергоносители. Никол Пашинян в свою очередь считает, что страна сможет оставаться в Евразийском союзе и одновременно внедрять евростандарты, пока такой сценарий возможен. Жители государства, по словам политика, сами вправе определить предпочтительное международное объединение. Конкретные сроки проведения референдума о будущем интеграционном курсе армянский лидер не обозначил.
