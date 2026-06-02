Армянский лидер Никол Пашинян, вероятно, взял персональное обязательство перед структурами Евросоюза и теперь целенаправленно его отрабатывает. Об этом в канале в мессенджере «Макс» написал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Спикер нижней палаты парламента подчеркнул, что судьба народа и государственности республики политика не заботят. Пашинян утаивает от граждан, во что на самом деле обойдётся выход страны из Евразийского экономического союза.

Володин провёл параллели с ситуацией на Украине. Там при принятии решения об интеграции с ЕС жителям говорили одно, в том числе обещали перспективы развития. На деле вышло иначе.

Украинскую сельхозпродукцию на европейские рынки, по сути, так и не пустили. Та же участь, подчеркнул Володин, ожидает и Армению.