ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 июня, 10:29

Повторят участь Украины: Володин раскрыл, к чему на самом деле толкает Армению Пашинян

Володин: Пашинян отрабатывает обязательство перед ЕС, свой народ его не заботит

Вячеслав Володин. Обложка © Life.ru

Вячеслав Володин. Обложка © Life.ru

Армянский лидер Никол Пашинян, вероятно, взял персональное обязательство перед структурами Евросоюза и теперь целенаправленно его отрабатывает. Об этом в канале в мессенджере «Макс» написал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Спикер нижней палаты парламента подчеркнул, что судьба народа и государственности республики политика не заботят. Пашинян утаивает от граждан, во что на самом деле обойдётся выход страны из Евразийского экономического союза.

Володин провёл параллели с ситуацией на Украине. Там при принятии решения об интеграции с ЕС жителям говорили одно, в том числе обещали перспективы развития. На деле вышло иначе.

Украинскую сельхозпродукцию на европейские рынки, по сути, так и не пустили. Та же участь, подчеркнул Володин, ожидает и Армению.

Армения не сможет найти полноценную замену рынку России, уверен экономист
Армения не сможет найти полноценную замену рынку России, уверен экономист

Президент РФ Владимир Путин ранее указывал, что разрыв с ЕАЭС лишит Армению всех торговых преференций и спровоцирует резкий рост цен на энергоносители. Никол Пашинян в свою очередь считает, что страна сможет оставаться в Евразийском союзе и одновременно внедрять евростандарты, пока такой сценарий возможен. Жители государства, по словам политика, сами вправе определить предпочтительное международное объединение. Конкретные сроки проведения референдума о будущем интеграционном курсе армянский лидер не обозначил.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Армения
  • Никол Пашинян
  • Украина
  • Вячеслав Володин
  • Госдума
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar