Судная ночь: Украинские СМИ признали неутешительный расклад по следам удара в ночь на 2 июня

Украинское издание Страна.ua связало массированные удары России с нарастающими проблемами украинской ПВО. По версии авторов публикации, Москва показывает, что по-прежнему способна наносить серьёзный ущерб, в том числе «пробивая» наиболее укреплённую столичную противовоздушную оборону.

После атаки украинские военные паблики оценили работу ПВО как неудовлетворительную. Издание пишет, что похожие оценки звучали и после предыдущего удара. На этом фоне спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат предупредил, что дефицит противоракет будет постоянной проблемой, поскольку их производство не покрывает потребности.

Главный вопрос, как считают авторы публикации, упирается в США — производителя систем Patriot и ракет к ним. При этом Вашингтон уже предупреждал партнёров, что с поставками могут быть перебои из-за высокого расхода боеприпасов на фоне конфликта с Ираном и необходимости пополнять собственные запасы. О дефиците ракет Patriot как об одной из ключевых проблем украинской ПВО также писали украинские СМИ.

Страна.ua напоминает, что Владимир Зеленский ранее упрекал США в недостаточном производстве ракет для Patriot и, по данным издания, направлял американскому руководству письмо с просьбой ускорить поставки. Однако ответа, как утверждается в публикации, Киев пока не получил.

Авторы считают, что прогноз по будущим ударам для Украины остаётся негативным.

«РФ показывает, что по-прежнему может наносить Украине весьма серьезный ущерб, раз за разом «пробивая» наиболее укрепленную столичную ПВО», — говорится в публикации.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 2 июня российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, а также по объектам топливной и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. В ведомстве заявили, что все цели были достигнуты.