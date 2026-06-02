Поэтапные программы вместо членства: Как ЕС обманывает Армению, требуя разрыва с Россией

Европа выдвинула Армении чёткое требование: сначала выход из ЕАЭС и лишь потом, в какой-то отдалённой перспективе, возможное вступление в ЕС, хотя это ещё не гарантировано, заявил доктор экономических наук, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Толкачев. По его словам, Брюссель предлагает Еревану лишь поэтапные программы.

Вместо реально членства в ЕС Армении предлагают расширение инвестиционного сотрудничества, улучшение торгового режима и так далее. Тем не менее, премьер-министр Никол Пашинян готов идти на риски. Очевидно, что армянские власти намерены, выскочив из ЕАЭС, убеждать всех, что страна уже на пути вступления в Евросоюз и всё идёт строго по плану.

«То есть главное для Запада сейчас — разрубить связи Армении с Россией, с ЕАЭС. А дальше Ереван будут постепенно заманивать в сети ЕС, который сам, кстати, переживает не лучшие времена», — отметил эксперт в беседе с «Царьградом».

Напомним, ранее Никол Пашинян заявил, что Армения продолжит работу в ЕАЭС. Политик подчеркнул, что Ереван готов обсуждать референдум по вопросу евроинтеграции только после того, как получит статус кандидата в ЕС.