Катя Лель на выпускном дочери мысленно поблагодарила пропавшего бывшего мужа

Заслуженная артистка России Катя Лель поделилась сокровенными мыслями. На выпускном своей дочери Эмилии она думала об Игоре Кузнецове — бывшем муже, который пропал без вести.

Катя Лель вспомнила о пропавшем без вести бывшем супруге. Видео © Пятый канал

Певица всё ещё надеется, что он жив. Она мысленно поблагодарила отца девочки за то, что он подарил ей такого чудесного ребёнка.

«Я на выпускном поблагодарила мысленно папу Эми за то, что он подарил мне такого чудесного ребёнка и такую девочку, которой можно гордиться», — рассказала артистка в беседе с Пятым каналом.

Знаменитость также пожелала, чтобы у всех детей в будущем всё складывалось хорошо. По её словам, никто никогда не знает, что может произойти завтра, ведь жизнь — непредсказуемая штука.