Журналист Хеллали: Джоли и Пенн поддерживают Украину ради прибыли
Шон Пенн. Обложка © Кинопоиск
Американский журналист Кристофер Хелали на полях ПМЭФ заявил, что голливудские актёры Анджелина Джоли и Шон Пенн поддерживают Киев не по идейным соображениям. По его словам, ими движет личная выгода. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Анджелина Джоли и Шон Пенн — это люди, которые постоянно оказываются не на той стороне в конфликтах, потому что это выгодно, потому что это прибыльно, и потому что так они делают себе имя», — сказал Хелали.
По словам журналиста, знаменитости видят в России врага, но он и его коллеги не обращают на них никакого внимания, поскольку эти звёзды незначительны в общей картине мира.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ‑2026) проходит с 3 по 6 июня в Санкт‑Петербурге. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Страна-гость — Саудовская Аравия. Программа: более 150 сессий. Участники: Китай, Бразилия, Филиппины, Монголия, КНДР и др.
Ранее глава Комиссии по изящным искусствам при администрации президента США Родни Мимс Кук-младший, представляющий США на ПМЭФ-2026, признался в давней любви к России. Он заявил, что у него тёплые чувства к стране с самого детства. Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп лично согласовал поездку американского представителя на ПМЭФ-2026. Поездку также одобрил Госдепартамент.
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