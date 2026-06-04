Американский журналист Кристофер Хелали на полях ПМЭФ заявил, что голливудские актёры Анджелина Джоли и Шон Пенн поддерживают Киев не по идейным соображениям. По его словам, ими движет личная выгода. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Анджелина Джоли и Шон Пенн — это люди, которые постоянно оказываются не на той стороне в конфликтах, потому что это выгодно, потому что это прибыльно, и потому что так они делают себе имя», — сказал Хелали.

По словам журналиста, знаменитости видят в России врага, но он и его коллеги не обращают на них никакого внимания, поскольку эти звёзды незначительны в общей картине мира.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ‑2026) проходит с 3 по 6 июня в Санкт‑Петербурге. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Страна-гость — Саудовская Аравия. Программа: более 150 сессий. Участники: Китай, Бразилия, Филиппины, Монголия, КНДР и др.