После начала конфликта на Украине в странах Запада под ограничения и общественное давление стали попадать не только российские организации, но и люди, связанные с Россией. Об этом говорится в статье руководителя телеканала RT France Ксении Фёдоровой для Le Journal du Dimanche.

По словам Фёдоровой, после 2022 года санкции против России постепенно перестали ограничиваться политикой и экономикой. Она считает, что негативное отношение начало распространяться на русскую культуру, язык и граждан страны. В статье приводятся примеры отмены выступлений российских артистов, ограничений для спортсменов и споров вокруг произведений русских классиков. Автор отмечает, что под критику попадали даже деятели культуры, не имеющие отношения к текущим политическим событиям.

Фёдорова также напомнила о решении Международной федерации кошек запретить участие в выставках животных, принадлежащих россиянам или выведенных в России. По её словам, этот случай показал, что ограничения стали распространяться на сферы, далёкие от политики. Автор считает, что подобные меры являются проявлением дискриминации по национальному признаку, которая, по её мнению, нередко оправдывается борьбой с российской политикой.