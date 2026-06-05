LJDD: Во Франции русофобия затронула не только людей, но и кошек
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После начала конфликта на Украине в странах Запада под ограничения и общественное давление стали попадать не только российские организации, но и люди, связанные с Россией. Об этом говорится в статье руководителя телеканала RT France Ксении Фёдоровой для Le Journal du Dimanche.
По словам Фёдоровой, после 2022 года санкции против России постепенно перестали ограничиваться политикой и экономикой. Она считает, что негативное отношение начало распространяться на русскую культуру, язык и граждан страны. В статье приводятся примеры отмены выступлений российских артистов, ограничений для спортсменов и споров вокруг произведений русских классиков. Автор отмечает, что под критику попадали даже деятели культуры, не имеющие отношения к текущим политическим событиям.
Фёдорова также напомнила о решении Международной федерации кошек запретить участие в выставках животных, принадлежащих россиянам или выведенных в России. По её словам, этот случай показал, что ограничения стали распространяться на сферы, далёкие от политики. Автор считает, что подобные меры являются проявлением дискриминации по национальному признаку, которая, по её мнению, нередко оправдывается борьбой с российской политикой.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что французские Военно-морские силы задержали в Атлантическом океане нефтяной танкер Tagor. По его словам, захваченное судно шло из России и якобы находилось под международными санкциями. Капитаном танкера, предварительно, является гражданин России. Прокурор Бреста Стефан Келланберже сообщил о начале уголовного расследования после отказа экипажа подчиниться требованиям ВМС. Капитану судна грозит год тюрьмы и конфискация судна, а также штраф в 150 тысяч евро.
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