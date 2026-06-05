Никаких альтернатив: Военкор Коц заявил, что Путин заранее ответил на письмо Зеленского
Военкор Коц заявил, что Путин ответил на письмо Зеленского заранее
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Военкор Александр Коц заявил, что Владимир Путин заранее дал исчерпывающий ответ на письмо Владимира Зеленского с предложением о личной встрече ещё до того, как оно было отправлено. Об этом он написал в своём телеграм-канале.
«Позиция Москвы предельно ясна: переговоры — только с позиции побеждающей стороны. Никаких иллюзий, никаких альтернатив. Президент вчера на ПМЭФ чётко обозначил — никакие ухищрения, информационные вбросы и попытки выторговать «передышку» не спасут Киев и его западных спонсоров от поражения», — указал Коц.
Коц отметил, что Путин обозначил текущий расклад в зоне СВО и привёл данные о потерях ВСУ, дезертирстве и мобилизационном ресурсе Украины. По оценке военкора, эти цифры показывают серьезный дисбаланс для Киева. Он также обратил внимание на продвижение российской армии. Как подчеркнул Коц, войска РФ продолжают наступление по всей линии боевого соприкосновения.
«Выход остаётся один, и он был озвучен задолго до письма Зеленского — принять условия России и завершить конфликт. Чем дольше Киев тянет, тем тяжелее будут эти условия», подчеркнул военкор.
Накануне Зеленский опубликовал открытое письмо Владимиру Путину с предложением личной встречи. В послании Киев заявил о готовности якобы полностью остановить боевые действия на время диалога, а также предложил обмен удерживаемыми лицами по принципу «всех на всех». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после этого заявил, что Зеленский может приехать в Москву, если хочет встретиться с российским лидером. Позже стало известно, что Путин ночью ознакомился с письмом. При этом в США инициативу Зеленского уже сочли пиар-ходом.
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