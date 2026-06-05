Никаких альтернатив: Военкор Коц заявил, что Путин заранее ответил на письмо Зеленского

Военкор Александр Коц заявил, что Владимир Путин заранее дал исчерпывающий ответ на письмо Владимира Зеленского с предложением о личной встрече ещё до того, как оно было отправлено. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

«Позиция Москвы предельно ясна: переговоры — только с позиции побеждающей стороны. Никаких иллюзий, никаких альтернатив. Президент вчера на ПМЭФ чётко обозначил — никакие ухищрения, информационные вбросы и попытки выторговать «передышку» не спасут Киев и его западных спонсоров от поражения», — указал Коц.

Коц отметил, что Путин обозначил текущий расклад в зоне СВО и привёл данные о потерях ВСУ, дезертирстве и мобилизационном ресурсе Украины. По оценке военкора, эти цифры показывают серьезный дисбаланс для Киева. Он также обратил внимание на продвижение российской армии. Как подчеркнул Коц, войска РФ продолжают наступление по всей линии боевого соприкосновения.

«Выход остаётся один, и он был озвучен задолго до письма Зеленского — принять условия России и завершить конфликт. Чем дольше Киев тянет, тем тяжелее будут эти условия», подчеркнул военкор.