«Хотел передать лично»: Стало известно, зачем житель Оренбуржья рвался к Паслеру

Житель Оренбуржья, задержанный за попытку прорваться на митинге 1 мая к губернатору Свердловской области Денису Паслеру (экс-главе Оренбургской области), объяснил, что хотел лично пожаловаться на проблемы с водой и изъятие участков в Оренбурге. Об этом свидетельствуют судебные документы.

42-летний Серик Таспаков 1 мая пришёл на праздник в Екатеринбурге, увидел Паслера и бросился к нему, но был остановлен охраной — в ответ он нецензурно выругался, за что получил протокол о хулиганстве. 2 мая суд арестовал его на 14 суток, а 5 мая он обжаловал решение и вышел на свободу. Никто не пострадал, мужчина признал вину.

Из документов следует, что Таспаков приехал в Екатеринбург 30 апреля, чтобы передать губернатору флешку с жалобами на плохое водоснабжение и изъятие участков в Оренбурге. Ранее он письменно обращался в правительство Свердловской области, но получил отказ, так как не является жителем региона. Нарушать закон мужчина не хотел, но признал, что при задержании матерился.

Паслер назвал инцидент человеческим фактором и поручил оказать оренбуржцу юридическую поддержку.