Владимир Зеленский — нелегитимный лидер, и единственное, на что он ещё годится, это написание писем. Такое заявление сделал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Зеленский — нелегитимный президент. А то, что он письма пишет, ему, наверное, другого уже не дано», — сказал Володин в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

Парламентарий также назвал Зеленского «террористом, возглавляющим нацистский режим». По его словам, итогами его политических решений являются погибшие студенты в Старобельске, подорванный дроном автобус с пассажирами в Енакиево и атаки украинских БПЛА в странах Европы.