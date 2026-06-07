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7 июня, 14:07

Володин: Нелегитимный Зеленский ни на что не годен, кроме писем

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photoibo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photoibo

Владимир Зеленский — нелегитимный лидер, и единственное, на что он ещё годится, это написание писем. Такое заявление сделал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Зеленский — нелегитимный президент. А то, что он письма пишет, ему, наверное, другого уже не дано», — сказал Володин в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

Парламентарий также назвал Зеленского «террористом, возглавляющим нацистский режим». По его словам, итогами его политических решений являются погибшие студенты в Старобельске, подорванный дроном автобус с пассажирами в Енакиево и атаки украинских БПЛА в странах Европы.

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Володин намекнул на письмо, которое ранее Зеленский написал президенту России Владимиру Путину. Там содержалось предложение провести личную встречу, полностью прекратить огонь на весь период переговоров и обменять пленных по принципу «всех на всех». Текст был составлен в весьма хамской манере. Путин счёл неправильным его переход к публичным дискуссиям. Президент РФ ответил, что в письме украинского политика сквозит хамство. СМИ утверждают, что глава киевского режима был взбешён ответом.

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Владимир Озеров
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