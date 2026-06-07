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7 июня, 14:32

Явка на парламентских выборах в Армении приблизилась к 50%

Обложка © ТАСС / Александр Патрин

Обложка © ТАСС / Александр Патрин

В Армении к 16:00 по московскому времени на парламентских выборах проголосовали 48,92% граждан. Сведения о явке предоставил член Центризбиркома Жирайр Карапетян.

По его словам, из почти 2,5 миллиона избирателей бюллетени получили 1 224 957 человек. Голосование проходит только на территории республики, зарубежные участки местное законодательство не предусматривает.

Представители оппозиции сообщают о нарушениях. Член объединения «Сильная Армения» Арам Вардеванян указал на расхождения в списках: бывает, что в жилом помещении прописано несколько жильцов, а в документах для голосования значится 35.

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Лидер этой политической силы Самвел Карапетян ранее говорил о массовых арестах своих сторонников. О задержании полусотни человек утром заявил и руководитель «Процветающей Армении» Гагик Царукян. Блок «Армения» во главе с Робертом Кочаряном рассказал о случаях нелегального перемещения бюллетеней.

На 101 депутатское кресло претендуют 18 политических сил. Среди них — правящий «Гражданский договор» Никола Пашиняна, стоящего у руля государства с 2018 года.

Если ни одна партия не наберет половину голосов и не сформирует коалицию, через 28 дней назначат второй тур. В него выйдут два объединения с лучшими результатами, а победитель автоматически получит стабильное большинство — 54% мандатов — и сможет создать кабинет министров.

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Никита Никонов
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