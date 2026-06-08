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Регион
8 июня, 06:29

Зеленский сделал язвительное заявление о первой версии открытого письма Путину

Обложка © president.gov.ua

Обложка © president.gov.ua

Владимир Зеленский с иронией прокомментировал критику тона своего публичного обращения к президенту России Владимиру Путину. Отвечая на вопрос о «дерзком» письме, он заявил: «Вы не читали первую версию!»

Зеленский в приподнятом настроении объяснил, почему выбрал открытый формат обращения. По его словам, он опасался, что Путин «может его не прочитать», пишет Sky News.

Володин: Нелегитимный Зеленский ни на что не годен, кроме писем
Володин: Нелегитимный Зеленский ни на что не годен, кроме писем

Обращение появилось на сайте Зеленского вечером в четверг. В нём он резко раскритиковал Путина, но в конце предложил начать прямой диалог и встретиться на нейтральной территории — например, в Швейцарии, Турции или одной из стран Ближнего Востока. Путин, комментируя письмо на ПМЭФ, указал на хамский тон и заявил, что встреча на высшем уровне возможна только после предварительных договорённостей. Дмитрий Песков сравнил формат письма с использованием мегафона. А французский генерал запаса Оливье Кемпф, в свою очередь, счёл, что обращение было рассчитано не на российского лидера.

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Андрей Бражников
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