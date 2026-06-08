Зеленский сделал язвительное заявление о первой версии открытого письма Путину

Владимир Зеленский с иронией прокомментировал критику тона своего публичного обращения к президенту России Владимиру Путину. Отвечая на вопрос о «дерзком» письме, он заявил: «Вы не читали первую версию!»

Зеленский в приподнятом настроении объяснил, почему выбрал открытый формат обращения. По его словам, он опасался, что Путин «может его не прочитать», пишет Sky News.