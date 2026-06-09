«Не мальчик для битья»: Политолог заявил, что Иран больше не будет терпеть удары Израиля
Политолог Солонников заявил о новой расстановке сил на Ближнем Востоке
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7 июня произошёл очередной виток эскалации между Ираном и Израилем. Страны обменялись ударами, а в США заявили о недопустимости начала новой фазы противостояния.
Политолог Дмитрий Солонников в беседе с РИА «ФедералПресс» отметил качественные изменения на Ближнем Востоке. Раньше провокации США и Израиля даже с ударами по иранской территории вызывали ограниченную обратную реакцию.
Тегеран старался избегать активной эскалации: делал заявления, вёл переговоры. Если удары наносились по территории еврейского государства, иранцы заранее предупреждали о целях, чтобы случайно никуда не попасть. Сейчас ситуация иная, подчеркнул эксперт. В последние годы израильские атаки на Ливан были многократными, и Иран на них почти не реагировал. Однако после очередных ударов последовал достаточно жёсткий ответ с его стороны.
«Думаю, это вызвано тем, что изменилось руководство Ирана. США и Израиль добились того, чего хотели: уничтожили военно-политическую верхушку Ирана, пришли новые люди. И теперь баланса, который сдерживал провокации Израиля, нет», — пояснил политолог.
По его словам, Нетаньяху решает свои вопросы и тут же получает жёсткий удар. Это демонстрация новой расстановки сил в регионе.
«Иран больше не мальчик для битья, на котором можно отрабатывать свои приёмы, а реальный жёсткий соперник. Это новая объективная реальность», — резюмировал Солонников.
Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 июня. Израиль совершил авианалёт на Бейрут. В ответ Корпус стражей исламской революции выпустил баллистические ракеты по северным территориям Израиля. Стороны продолжили обмениваться ударами. На этом фоне Дональд Трамп призвал Биньямина Нетаньяху прекратить эскалацию. Американский лидер хочет сохранить переговоры по ядерной программе Ирана.
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