«Не мальчик для битья»: Политолог заявил, что Иран больше не будет терпеть удары Израиля

7 июня произошёл очередной виток эскалации между Ираном и Израилем. Страны обменялись ударами, а в США заявили о недопустимости начала новой фазы противостояния.

Политолог Дмитрий Солонников в беседе с РИА «ФедералПресс» отметил качественные изменения на Ближнем Востоке. Раньше провокации США и Израиля даже с ударами по иранской территории вызывали ограниченную обратную реакцию.

Тегеран старался избегать активной эскалации: делал заявления, вёл переговоры. Если удары наносились по территории еврейского государства, иранцы заранее предупреждали о целях, чтобы случайно никуда не попасть. Сейчас ситуация иная, подчеркнул эксперт. В последние годы израильские атаки на Ливан были многократными, и Иран на них почти не реагировал. Однако после очередных ударов последовал достаточно жёсткий ответ с его стороны.

«Думаю, это вызвано тем, что изменилось руководство Ирана. США и Израиль добились того, чего хотели: уничтожили военно-политическую верхушку Ирана, пришли новые люди. И теперь баланса, который сдерживал провокации Израиля, нет», — пояснил политолог.

По его словам, Нетаньяху решает свои вопросы и тут же получает жёсткий удар. Это демонстрация новой расстановки сил в регионе.

«Иран больше не мальчик для битья, на котором можно отрабатывать свои приёмы, а реальный жёсткий соперник. Это новая объективная реальность», — резюмировал Солонников.