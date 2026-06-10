К взрыву машины на юго-западе Москвы причастны двое подростков
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На юго-западе Москвы после взрыва автомобиля задержали двух несовершеннолетних. По данным СК РФ, машина принадлежала сотруднику одного из научно-производственных предприятий, а сам инцидент произошёл на улице Введенского. Пострадавших, по информации следствия, нет.
По версии СК, девочка забрала взрывное устройство из тайника и передала его второму подростку. Он закрепил устройство и GPS-трекер на указанной машине. Оба были задержаны на месте при совместной работе следователей и ФСБ.
Сейчас задержанных проверяют на возможную причастность к другим похожим эпизодам. Следствие устанавливает, кто мог координировать их действия и отдавать указания.
Напомним, накануне очевидцы сообщали о хлопке на парковке у улицы Введенского, неподалёку от МФЮА: под капотом вспыхнуло пламя. Позже Следственный комитет сообщил, что под автомобилем нашли взрывоопасный предмет.
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