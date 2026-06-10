К взрыву машины на юго-западе Москвы причастны двое подростков

На юго-западе Москвы после взрыва автомобиля задержали двух несовершеннолетних. По данным СК РФ, машина принадлежала сотруднику одного из научно-производственных предприятий, а сам инцидент произошёл на улице Введенского. Пострадавших, по информации следствия, нет.

По версии СК, девочка забрала взрывное устройство из тайника и передала его второму подростку. Он закрепил устройство и GPS-трекер на указанной машине. Оба были задержаны на месте при совместной работе следователей и ФСБ.

Сейчас задержанных проверяют на возможную причастность к другим похожим эпизодам. Следствие устанавливает, кто мог координировать их действия и отдавать указания.