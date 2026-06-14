Путин поблагодарил Трампа за тёплое поздравление с Днём России

Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность американскому лидеру Дональду Трампу за поздравления с Днём России, 12 июня, которое ранее обнародовал госсекретарь Штатов Марко Рубио. Об этом сообщил журналистам помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков, комментируя телефонную беседу двух политиков.

«Владимир Путин поблагодарил за тёплое поздравительное послание от Дональда Трампа с Днём России, в котором выражено чувство уважения российскому народу», — подчеркнул Ушаков.