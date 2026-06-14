Путин поблагодарил Трампа за тёплое поздравление с Днём России
Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров
Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность американскому лидеру Дональду Трампу за поздравления с Днём России, 12 июня, которое ранее обнародовал госсекретарь Штатов Марко Рубио. Об этом сообщил журналистам помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков, комментируя телефонную беседу двух политиков.
«Владимир Путин поблагодарил за тёплое поздравительное послание от Дональда Трампа с Днём России, в котором выражено чувство уважения российскому народу», — подчеркнул Ушаков.
Напомним, сегодня, 14 июня, Владимир Путин и Дональд Трамп провели первый за полтора месяца телефонный разговор. Президент России поздравил американского политика с 80-летием, а затем была затронута международная повестка. Стороны согласились, что атаки киевского режима по гражданским объектам на территории РФ вредят процессу урегулирования конфликта. Также Трамп заверил, что мир на Украине поспособствует развитию отношений Москвы и Вашингтона.
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