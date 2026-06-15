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Регион
15 июня, 08:45

Зеленский запросил у Запада вооружение после удара ВС РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Вслед за массированным ударом возмездия, нанесённым российской армией по объектам военной инфраструктуры в Киеве и прочих украинских городах, Владимир Зеленский в ультимативной форме потребовал от западных союзников нарастить объёмы поставляемых вооружений. Глава киевского режима призвал иностранные государства к незамедлительной и жёсткой реакции.

В своём Telegram-канале Зеленский отметил, что крайне важно, чтобы реакция стран «Большой семёрки», собравшихся в эти часы на саммит, носила решительный и предметный характер.

Российские вооружённые силы минувшей ночью провели массированную ответную атаку по предприятиям украинского оборонно-промышленного комплекса. В Кремле пояснили, что эти действия стали прямым возмездием за террористические вылазки киевской стороны.

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За минувшие сутки ВС РФ нанесли удар по заводу в Днепре и предприятиям в Харькове. Помимо этого, под ударом российских сил оказались завод «Маяк», специализирующийся на производстве боевых начинок для крылатых ракет «Фламинго», а также ООО «Беспилотные технологии». По данным телеграм-канала «Военкоры русской весны», прошедшая операция стала одной из самых интенсивных за последнее время. Согласно предварительным данным, речь может идти о внушительном арсенале: порядка 480 боевых дронов, 28 крылатых ракет Х-101, а также семи гиперзвуковых блоках «Циркон».

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Вероника Бакумченко
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