Вслед за массированным ударом возмездия, нанесённым российской армией по объектам военной инфраструктуры в Киеве и прочих украинских городах, Владимир Зеленский в ультимативной форме потребовал от западных союзников нарастить объёмы поставляемых вооружений. Глава киевского режима призвал иностранные государства к незамедлительной и жёсткой реакции.

В своём Telegram-канале Зеленский отметил, что крайне важно, чтобы реакция стран «Большой семёрки», собравшихся в эти часы на саммит, носила решительный и предметный характер.

Российские вооружённые силы минувшей ночью провели массированную ответную атаку по предприятиям украинского оборонно-промышленного комплекса. В Кремле пояснили, что эти действия стали прямым возмездием за террористические вылазки киевской стороны.