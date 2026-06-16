Стармер связал удар по Киево-Печерской лавре с новыми санкциями против России
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер осудил удар по Киево-Печерской лавре в Киеве. Он назвал произошедшее «отвратительным», возложив при этом ответственность на Россию. По словам британского премьера, именно такие атаки стали одной из причин новых санкционных мер против нашей страны. Каких-либо аргументов в подтверждение своей позиции он не привёл.
«Атаки России на Киево-Печерскую лавру в Киеве отвратительны», — заявил Стармер.
Он также заявил, что Великобритания продолжит усиливать давление на «президента России Владимира Путина и его окружение».
«Мы усилим давление пока военная машина России не будет остановлена и мир не вернется на наш континент», — сказал политик.
Киево-Печерская лавра считается одним из главных православных монастырей и исторических символов Киева. Любые сообщения об ударах по этому объекту быстро становятся частью международной политической повестки, особенно на фоне санкционного давления на Россию.
15 июня одна из американских ракет попала в Успенский собор Киево-Печерской лавры. Возможной причиной в Минобороны России называли поставки Киеву боеприпасов с истёкшим сроком годности. В Киеве тем временем потребовали исключить Россию из ЮНЕСКО, обвинив Москву в причастности к этому удару.
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