Премьер-министр Великобритании Кир Стармер осудил удар по Киево-Печерской лавре в Киеве. Он назвал произошедшее «отвратительным», возложив при этом ответственность на Россию. По словам британского премьера, именно такие атаки стали одной из причин новых санкционных мер против нашей страны. Каких-либо аргументов в подтверждение своей позиции он не привёл.

«Атаки России на Киево-Печерскую лавру в Киеве отвратительны», — заявил Стармер.

Он также заявил, что Великобритания продолжит усиливать давление на «президента России Владимира Путина и его окружение».

«Мы усилим давление пока военная машина России не будет остановлена и мир не вернется на наш континент», — сказал политик.

Киево-Печерская лавра считается одним из главных православных монастырей и исторических символов Киева. Любые сообщения об ударах по этому объекту быстро становятся частью международной политической повестки, особенно на фоне санкционного давления на Россию.