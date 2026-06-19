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Регион
19 июня, 10:55

Люди уезжают из Латвии: премьер попросил у ЕС деньги на школы и жильё

Премьер Латвии попросил ЕС поддержать регионы из-за оттока населения

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс. Обложка © ТАСС / ЕРА / OLIVIER MATTHYS

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс. Обложка © ТАСС / ЕРА / OLIVIER MATTHYS

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс призвал Евросоюз выделить дополнительное финансирование регионам, расположенным у восточной границы страны.

По его словам, деньги необходимы для развития школ, здравоохранения и строительства жилья.

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«Проблема в том, что мы не можем позволить людям покидать эти районы из-за геополитики», — заявил Кулбергс журналистам на саммите ЕС в Брюсселе.

Он отметил, что отток жителей из приграничных территорий ослабляет границу, поэтому этому вопросу необходимо уделить особое внимание при формировании следующего финансового пакета.

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Экономические сложности в восточных районах стран Прибалтики усилились после сокращения связей с Россией. На этом фоне часть населения переезжает в более крупные города или другие государства.

Латвийские власти рассчитывают, что поддержка ЕС поможет сохранить социальную инфраструктуру и остановить дальнейшее сокращение числа жителей в приграничных регионах.

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Ранее сообщалось, что туристы массово отказываются от поездок в Латвию из-за страха перед дронами ВСУ. А власти самой Латвии призвали жителей страны проводить отпуск внутри государства, сделав выбор в пользу Латгалии — Именно этот регион чаще других упоминается в контексте появления украинских беспилотников-камикадзе, из-за чего иностранные туристы начали отказываться от поездок туда.

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Марина Фещенко
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