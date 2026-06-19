Люди уезжают из Латвии: премьер попросил у ЕС деньги на школы и жильё
Премьер Латвии попросил ЕС поддержать регионы из-за оттока населения
Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс. Обложка © ТАСС / ЕРА / OLIVIER MATTHYS
Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс призвал Евросоюз выделить дополнительное финансирование регионам, расположенным у восточной границы страны.
По его словам, деньги необходимы для развития школ, здравоохранения и строительства жилья.
«Проблема в том, что мы не можем позволить людям покидать эти районы из-за геополитики», — заявил Кулбергс журналистам на саммите ЕС в Брюсселе.
Он отметил, что отток жителей из приграничных территорий ослабляет границу, поэтому этому вопросу необходимо уделить особое внимание при формировании следующего финансового пакета.
Экономические сложности в восточных районах стран Прибалтики усилились после сокращения связей с Россией. На этом фоне часть населения переезжает в более крупные города или другие государства.
Латвийские власти рассчитывают, что поддержка ЕС поможет сохранить социальную инфраструктуру и остановить дальнейшее сокращение числа жителей в приграничных регионах.
Ранее сообщалось, что туристы массово отказываются от поездок в Латвию из-за страха перед дронами ВСУ. А власти самой Латвии призвали жителей страны проводить отпуск внутри государства, сделав выбор в пользу Латгалии — Именно этот регион чаще других упоминается в контексте появления украинских беспилотников-камикадзе, из-за чего иностранные туристы начали отказываться от поездок туда.
Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.