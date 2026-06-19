Люди уезжают из Латвии: премьер попросил у ЕС деньги на школы и жильё

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс призвал Евросоюз выделить дополнительное финансирование регионам, расположенным у восточной границы страны.

По его словам, деньги необходимы для развития школ, здравоохранения и строительства жилья.

«Проблема в том, что мы не можем позволить людям покидать эти районы из-за геополитики», — заявил Кулбергс журналистам на саммите ЕС в Брюсселе.

Он отметил, что отток жителей из приграничных территорий ослабляет границу, поэтому этому вопросу необходимо уделить особое внимание при формировании следующего финансового пакета.

Экономические сложности в восточных районах стран Прибалтики усилились после сокращения связей с Россией. На этом фоне часть населения переезжает в более крупные города или другие государства.

Латвийские власти рассчитывают, что поддержка ЕС поможет сохранить социальную инфраструктуру и остановить дальнейшее сокращение числа жителей в приграничных регионах.