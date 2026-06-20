Нападавший проник в краснодарский ТЦ через вход без металлоискателя

Нападавший на посетителей краснодарского торгового центра проник внутрь через помещение пункта быстрого питания, не оборудованное металлоискателем. Об этом ТАСС рассказали в частной охранной организации «Асгард», обеспечивающей безопасность объекта.

Представитель ЧОПа пояснил, что основной вход в здание оснащён рамкой, однако злоумышленник воспользовался дополнительным. Нож он, по предварительным данным, спрятал в рюкзаке или в куртке, поэтому пронёс оружие незаметно.

Собеседник агентства подчеркнул, что персонал организации сработал строго по инструкции. Посетителей немедленно эвакуировали, сработала пожарная сигнализация и система дымоудаления, на место вызвали полицию.

При этом охранник, получивший ранение, не является сотрудником «Асгарда». По уточнению представителя, он работает в другой структуре, обеспечивающей безопасность в помещении МФЦ.