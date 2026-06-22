ЧС после пожара в доме в Самаре повысили до регионального уровня

Чрезвычайную ситуацию после взрыва газа и пожара в доме №20 на улице 22-го Партсъезда в Самаре перевели на региональный уровень. Об этом сообщил глава города Иван Носков после встречи с жильцами пострадавшей многоэтажки.

По словам мэра, решение принял губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. На собрании жителям объяснили порядок выплат: за утрату вещей первой необходимости можно получить до 100 тысяч рублей, при лёгком вреде здоровью — 100 тысяч рублей, при среднем или тяжком — до 500 тысяч рублей. Город уже начал выплачивать материальную помощь всем пострадавшим.

Подать документы можно в штабе, через МФЦ, а с понедельника появится ещё один вариант — через «Госуслуги». Часть жильцов оформила заявления сразу после собрания. Сейчас власти также прорабатывают механизм предоставления людям нового жилья.

Эксперты признали дом непригодным для проживания. До 29 июня жильцам разрешили вывезти личные вещи, кроме крупногабаритных. Транспорт для этого предоставят. За состоянием здания специалисты продолжают следить.

Для пострадавших открыли горячую линию Госжилинспекции Самарской области по вопросам ЖКУ: 8 (846) 200-02-98. Штаб помощи продолжает работать ежедневно на базе школы №163. Там можно получить консультации, оформить выплаты, взять одежду, текстиль, средства гигиены и другую гуманитарную помощь.

Новых данных о причинах пожара пока нет, Следственный комитет продолжает проверку. Носков также отдельно прокомментировал слухи о будущем участка после сноса дома. По его словам, по действующим нормативам построить там новый жилой дом или социальный объект практически невозможно. Скорее всего, на этом месте появится общественное пространство.