Народные приметы на Кириллин день 22 июня: что сулила погода и какие знаки замечали предки

Кириллин день отмечают 22 июня в честь святого Кирилла и связывают его с многочисленными традициями, приметами и обычаями. На Руси этот день считался особенным временем, когда люди обращались с молитвами о здоровье, благополучии семьи и хорошем урожае, а также внимательно наблюдали за природой, пытаясь предсказать погоду и будущее. Life.ru рассказывает историю праздника, приметы на этот день и заперты, которые соблюдали нашли предки в Кириллин день.

История праздника

Кириллин день в народном календаре: история праздника, приметы и традиции. Фото © Wikipedia / Sławomir Czyż

Православная церковь в этот день, который по современному календарю выпадает на 22 июня, чтит память святого Кирилла — одного из выдающихся христианских просветителей, внёсшего огромный вклад в распространение веры и развитие письменности у славян. Вместе со своим братом Мефодием он стал создателем первой славянской азбуки и переводчиком богослужебных книг, благодаря чему многие народы получили возможность читать Священное Писание на родном языке. Именно поэтому день памяти Кирилла символизирует не только духовное наследие, но и уважение к знаниям, культуре и просвещению.

Традиции Кириллина дня

Кириллин день 2026: история, традиции и запреты на 22 июня. Фото ChatGPT / Софья Кузнецова

На Руси Кириллин день старались провести с пользой для души и дома. Утро начинали с молитвы или посещения богослужения, после чего занимались мирными повседневными делами. Считалось, что любое доброе дело, совершённое в этот день, обязательно вернётся сторицей, то есть с лихвой. Для вашего удобства Life.ru собрал все традиции на 22 июня в табличку выше. Не забудьте сделать скриншот или сохранить статью, чтобы не потерять важную информацию.

Что нельзя делать в Кириллин день 2026?

Что нельзя делать в Кириллин день 22 июня: народные поверья, приметы и обычаи. Фото © Gemini Nano Banana

Как мы уже писали, в народной традиции Кириллин день считался временем, когда особое значение придавалось добрым делам, миру в семье и уважительному отношению к окружающим. Многие запреты, связанные с этой датой, носили не столько религиозный, сколько нравственный и бытовой характер. Итак, в Кириллин день 2026 нельзя:

Ссориться и выяснять отношения. Считалось, что конфликты, начатые в этот день, могут затянуться надолго и привести к разладу в семье или между друзьями. Поэтому люди старались избегать резких слов, обид и споров.

Сплетничать и завидовать. По народным поверьям, злые языки и недобрые мысли способны «отпугнуть» удачу и благополучие. Вместо обсуждения чужих ошибок рекомендовалось сосредоточиться на собственных делах и помогать окружающим.

Отказывать в помощи нуждающимся. Если к человеку обращались за поддержкой — советом, посильной работой или небольшой услугой, — отказ без уважительной причины считался плохой приметой. Верили, что проявленная щедрость и отзывчивость впоследствии вернутся добром.

Принимать поспешные финансовые решения. В народе советовали не заключать сомнительных сделок, не давать необдуманных обещаний и не рисковать крупными суммами денег. Предпочтение отдавали спокойному планированию и взвешенным решениям.

Лениться и откладывать важные дела. Хотя праздник не был связан с полным запретом на работу, безделье осуждалось. Наоборот, хорошим знаком считалось посвятить время полезным занятиям: привести в порядок дом, поработать в саду, помочь близким или заняться хозяйством.

Народные приметы на Кириллин день: во что верили наши предки

Народные приметы на Кириллин день: запреты, поверья и история православного праздника. Фото © Gemini Nano Banana

На протяжении веков крестьяне внимательно следили за природой, ведь от погоды напрямую зависели будущий урожай, заготовка кормов и благополучие семьи. Именно поэтому с Кириллиным днём было связано множество народных примет, которые передавались из поколения в поколение. Мы собрали самые важные народные представления о знаках, которые могут решить судьбу.

Солнечная и ясная погода — к богатому урожаю. Если в этот день небо оставалось безоблачным, люди ожидали тёплое лето и хороший сезон для выращивания зерновых, овощей и фруктов. Яркое солнце считалось символом благополучия и достатка.

Обильная утренняя роса — к плодородному году. Наши предки верили, что густая роса насыщает землю влагой и обещает хороший рост посевов. По этой причине росистое утро воспринималось как добрый знак для земледельцев.

Сильный ветер предвещает перемену погоды. Если в Кириллин день поднимался порывистый ветер, ожидали скорого похолодания, дождей или других изменений в природе. Такая примета помогала заранее планировать полевые работы.

Лекарственные травы, собранные в этот день, считались особенно полезными. В народе существовало поверье, что растения, заготовленные в Кириллин день, обладают большей целебной силой и дольше сохраняют свои свойства. Поэтому травники часто отправлялись на луга и лесные поляны именно в этот период.

Громкое и активное пение птиц — к устойчивому теплу. Если с самого утра леса и сады наполнялись птичьими голосами, это считалось признаком хорошей погоды без резких похолоданий. Особенно внимательно люди наблюдали за жаворонками, ласточками и другими перелётными птицами.

Пасмурное небо или низкие облака — к затяжным дождям. Если день начинался хмуро, ожидали сырой период, который мог повлиять на сенокос и сельскохозяйственные работы.

Много пчёл и других насекомых — к тёплым и солнечным дням. Активность насекомых воспринималась как свидетельство устойчивой погоды и благоприятных условий для цветения растений.

Следует понимать, что подобные приметы являются частью народного фольклора и многовековых наблюдений за природой. Научного подтверждения большинству из них нет, однако они представляют интерес как элемент традиционной культуры и отражают тесную связь наших предков с окружающим миром.

Сегодня Кириллин день уже не занимает такого заметного места в повседневной жизни, как несколько столетий назад. Большинство людей не соблюдает связанные с ним народные традиции и вряд ли сверяется с приметами перед тем, как выйти в огород или начать уборку дома. Однако это хороший повод вспомнить о тех ценностях, которые лежали в его основе: стремлении к знаниям, уважении к родному языку, культуре и духовному наследию. Кстати, недавно Life.ru рассказал о 10 русских словах, которые старше самой Руси, и вы говорите их каждый день в 2026 году. А если хочется проверить, насколько хорошо вы чувствуете забытые слова, попробуйте угадать значения 8 устаревших выражений в тесте Life.ru.