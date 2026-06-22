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22 июня, 12:47

Убийца из ТЦ Краснодара находится под психиатрическим наблюдением

Обложка © Telegram / Следком

Обложка © Telegram / Следком

Обвиняемый в нападении на посетителей торгового центра в Краснодаре находится под психиатрическим наблюдением. Об этом сообщил адвокат фигуранта в суде.

«Находится на наблюдении психиатрическом», — отметил защитник.

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Речь идёт о 19-летнем молодом человеке, который 20 июня напал на посетителей МФЦ, расположенного в ТЦ West Mall на улице Западный Обход в Краснодаре. Он использовал холодное оружие и атаковал людей внутри здания. Инцидент удалось быстро остановить: находившийся в торговом центре боец СВО вмешался в ситуацию, обезвредил нападавшего и помог эвакуировать людей в безопасное место.

У задержанного были при себе несколько ножей и взрывные устройства. Ему предъявлены обвинения в убийстве и покушении на убийство, он дал показания и раскаялся. Погибшая в результате нападения в ТЦ Краснодара была стоматологом, у неё остались двое маленьких сыновей.

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Николь Вербер
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