У убитой в ТЦ Краснодара женщины остались двое маленьких сыновей
У погибшей в результате нападения на ТЦ West Mall в Краснодаре остались муж и двое сыновей семи и 12-ти лет. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Супруг Ксении до сих пор находится в глубоком шоке. Он потерял жену прямо глазах.
Безжалостным убийцей оказался 19-летний Григорий. Его отец умер, и он воспитывался вместе с двумя сёстрами и братом. Сейчас следователи допрашивают преступника.
Напомним, парень с мачете целенаправленно пришёл в ТЦ West Mall в Краснодаре, чтобы напасть на людей. Его сразу же задержали, но он всё равно успел напасть на посетителей: погибли два человека, ещё семь ранены. Перед нападением в торговом центре произошёл взрыв самодельного устройства. Поймать неадеквата смогли очевидцы, его повалили на землю в детской игровой зоне.
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