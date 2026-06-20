Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 июня, 13:56

У убитой в ТЦ Краснодара женщины остались двое маленьких сыновей

У погибшей в результате нападения на ТЦ West Mall в Краснодаре остались муж и двое сыновей семи и 12-ти лет. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Супруг Ксении до сих пор находится в глубоком шоке. Он потерял жену прямо глазах.

Безжалостным убийцей оказался 19-летний Григорий. Его отец умер, и он воспитывался вместе с двумя сёстрами и братом. Сейчас следователи допрашивают преступника.

19-летний парень резал людей в ТЦ Краснодара за то, что его «всю жизнь обижают»
19-летний парень резал людей в ТЦ Краснодара за то, что его «всю жизнь обижают»

Напомним, парень с мачете целенаправленно пришёл в ТЦ West Mall в Краснодаре, чтобы напасть на людей. Его сразу же задержали, но он всё равно успел напасть на посетителей: погибли два человека, ещё семь ранены. Перед нападением в торговом центре произошёл взрыв самодельного устройства. Поймать неадеквата смогли очевидцы, его повалили на землю в детской игровой зоне.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © west-mall.com

Наталья Афонина
  • Новости
  • Только на LIFE
  • Криминал
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar