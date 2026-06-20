У убитой в ТЦ Краснодара женщины остались двое маленьких сыновей

У погибшей в результате нападения на ТЦ West Mall в Краснодаре остались муж и двое сыновей семи и 12-ти лет. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Супруг Ксении до сих пор находится в глубоком шоке. Он потерял жену прямо глазах.

Безжалостным убийцей оказался 19-летний Григорий. Его отец умер, и он воспитывался вместе с двумя сёстрами и братом. Сейчас следователи допрашивают преступника.