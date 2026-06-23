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Регион
23 июня, 07:36

«Внутренний конфликт из-за унижения»: Почему Дибров избегает прямых ответов о любви и прощении

Эксперт Анищенко: Дибров готов принять обратно экс-жену, но не готов её простить

Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

Эксперт по языку жестов Илья Анищенко проанализировал интервью Дмитрия Диброва Валерии Кудрявцевой и пришёл к выводу: телеведущий готов принять бывшую супругу обратно, но не способен её простить. Эти противоречия, по словам профайлера, выдаёт его поведение.

Специалист в беседе с «Радио 1» обратил внимание на эпизод, где ведущего спросили о прощении. Дибров сначала замер, затем кивнул, но его мимика не совпала с жестом — это указывает на внутреннюю борьбу. Он уходил от прямых ответов, поджимал губы и несколько раз дёргал головой влево, что говорит о сомнении.

Анищенко отметил, что телеведущий пытается убедить самого себя в собственных словах, но на невербальном уровне выдаёт неуверенность. Причину конфликта эксперт видит в унижении его мужского достоинства, которое борется с желанием восстановить отношения.

Полина Диброва рассказала о состоянии упавшего с лестницы бывшего мужа
Полина Диброва рассказала о состоянии упавшего с лестницы бывшего мужа

Напомним, ранее Дмитрий Дибров был госпитализирован после падения в клубе Zorka на улице Косыгина в Москве. Перед этим телеведущий познакомился с девушкой и пригласил её вместе с подругой продолжить общение у него дома. Но по дороге к выходу упал на лестнице. На место вызвали медиков, пострадавшему оказали первую помощь. В больнице телеведущий отказался от операции, а уже 22 июня стало известно, что Диброва выписали из медучреждения.

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Дарья Нарыкова
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