«Внутренний конфликт из-за унижения»: Почему Дибров избегает прямых ответов о любви и прощении
Эксперт Анищенко: Дибров готов принять обратно экс-жену, но не готов её простить
Обложка © ТАСС / Донат Сорокин
Эксперт по языку жестов Илья Анищенко проанализировал интервью Дмитрия Диброва Валерии Кудрявцевой и пришёл к выводу: телеведущий готов принять бывшую супругу обратно, но не способен её простить. Эти противоречия, по словам профайлера, выдаёт его поведение.
Специалист в беседе с «Радио 1» обратил внимание на эпизод, где ведущего спросили о прощении. Дибров сначала замер, затем кивнул, но его мимика не совпала с жестом — это указывает на внутреннюю борьбу. Он уходил от прямых ответов, поджимал губы и несколько раз дёргал головой влево, что говорит о сомнении.
Анищенко отметил, что телеведущий пытается убедить самого себя в собственных словах, но на невербальном уровне выдаёт неуверенность. Причину конфликта эксперт видит в унижении его мужского достоинства, которое борется с желанием восстановить отношения.
Напомним, ранее Дмитрий Дибров был госпитализирован после падения в клубе Zorka на улице Косыгина в Москве. Перед этим телеведущий познакомился с девушкой и пригласил её вместе с подругой продолжить общение у него дома. Но по дороге к выходу упал на лестнице. На место вызвали медиков, пострадавшему оказали первую помощь. В больнице телеведущий отказался от операции, а уже 22 июня стало известно, что Диброва выписали из медучреждения.
Скандалы, премьеры и закулисная жизнь звёзд — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.