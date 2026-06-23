«Внутренний конфликт из-за унижения»: Почему Дибров избегает прямых ответов о любви и прощении

Эксперт по языку жестов Илья Анищенко проанализировал интервью Дмитрия Диброва Валерии Кудрявцевой и пришёл к выводу: телеведущий готов принять бывшую супругу обратно, но не способен её простить. Эти противоречия, по словам профайлера, выдаёт его поведение.

Специалист в беседе с «Радио 1» обратил внимание на эпизод, где ведущего спросили о прощении. Дибров сначала замер, затем кивнул, но его мимика не совпала с жестом — это указывает на внутреннюю борьбу. Он уходил от прямых ответов, поджимал губы и несколько раз дёргал головой влево, что говорит о сомнении.

Анищенко отметил, что телеведущий пытается убедить самого себя в собственных словах, но на невербальном уровне выдаёт неуверенность. Причину конфликта эксперт видит в унижении его мужского достоинства, которое борется с желанием восстановить отношения.